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ضوء أخضر إسرائيلي لإتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

مظاهرة في تل أبيب تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على تحرير المحتجزين في غزة
مظاهرة في تل أبيب تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على تحرير المحتجزين في غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب منح رئيس جهاز المخابرات "الموساد" دافيد برنياع ضوءاً أخضر لتنفيذ صفقة تبادل للمحتجزين عند حركة "حماس" بموجب المبادرة الأخيرة.

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وبحسب القناة 11 الإسرائيلية، يتضمن الاقتراح القطري إطلاق عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وإطلاق معتقلين فلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

وزعمت القناة الإسرائيلية إنه "وفقا للقطريين، فإن حماس لم تعد تطالب بوقف الحرب من أجل المضي قدماً في الصفقة". وأشارت إلى أن مجلس الحرب سيجتمع الأحد للبحث في هذه الصفقة.

 لكن القناة 12 الإسرائيلية قالت إنه لا تقدم بعد في صفقة التبادل هذه، لكنها أكدت أن قطر أبلغت إسرائيل بالفعل صباح الخميس بتغيرات في موقف حماس التي كانت تطالب بوقف الحرب كلياً شرطاً للتفاوض بشأن عملية التبادل.

وأضافت أن "حماس مستعدة من حيث المبدأ للعودة إلى طاولة المفاوضات، مع تخليها عن مطلبها العلني بوقف كامل للحرب، لكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم حقيقي، بل إشارات ورسائل أولية".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الاقتراح يتضمن إطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 رهينة مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر بضعة أسابيع.

ويعتقد أن حركتي حماس والجهاد ما زالتا تحتجزان أكثر من 100 رهينة، من بين 240 احتجزوا خلال هجومهما في السابع من أكتوبر على بلدات في إسرائيل، ولطالما اشترطت حماس وقفاً شاملاً لإطلاق النار في غزة للبدء بمفاوضات تبادل أسرى.

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