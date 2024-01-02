48 قتيلاً على الأقل في زلزال اليابان والسلطات تكافح للعثور على الناجين العالقين

بقلم: يورونيوز

ضربت سلسلة زلازل قوية غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً وإلحاق أضرار بالمباني والمركبات والقوارب، حيث حذر المسؤولون الناس في بعض المناطق الثلاثاء من الابتعاد عن منازلهم بسبب خطر وقوع المزيد من الزلازل القوية.

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واستمرت الهزات الارتدادية في مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المجاورة بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة بعد ظهر الاثنين.

وقال مسؤولون إنه تأكد مقتل ثلاثين شخصاً في إيشيكاوا. وأضافوا أن سبعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، في حين كانت الأضرار التي لحقت بالمنازل كبيرة لدرجة أنه لا يمكن تقييمها على الفور.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الثلاثاء: “إن إنقاذ الأرواح هو أولويتنا. إننا نخوض معركة مع الزمن”. "من المهم إنقاذ الأشخاص المحاصرين في المنازل على الفور."

وهز زلزال بقوة 5.6 درجة المنطقة أثناء حديثه.

سيارة محترقة وحطام بعد حريق أعقب زلزالاً قوياً في واجيما، محافظة إيشيكاوا، اليابان- الثلاثاء، 2 يناير 2024 Kyodo News/AP

وقال كيشيدا إن الجيش الياباني أرسل ألف جندي إلى مناطق الكوارث للمشاركة في جهود الإنقاذ، مؤكدا أنهم يواجهون "أضرارا واسعة النطاق". وأضاف أن تفاصيل المنازل المتضررة لا تزال قيد التحقيق.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق في مدينة واجيما أدى إلى احمرار السماء بالجمر والدخان.

لا توجد مخاطر إشعاعية

وقال المنظمون النوويون إن العديد من المحطات النووية في المنطقة تعمل بشكل طبيعي. وتسبب زلزال كبير وتسونامي في آذار/مارس 2011 في ذوبان ثلاثة مفاعلات وإطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في محطة نووية في شمال شرق اليابان.

وأظهرت مقاطع فيديو إخبارية صفوفاً من المنازل المنهارة. وسويت بعض الهياكل الخشبية بالأرض وانقلبت السيارات. وطفت السفن نصف الغارقة في الخلجان التي ضربتها أمواج تسونامي، تاركة خطاً ساحلياً موحلاً.

كانازاوا، محافظة إيشيكاوا، اليابان، 2 يناير 2024 Kyodo News/AP

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الاثنين تحذيراً من حدوث تسونامي كبير في إيشيكاوا وتحذيرات من تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وكذلك لجزيرة هوكايدو الشمالية.

وتم تخفيض مستوى التحذير بعد عدة ساعات، وتم رفع جميع التحذيرات من حدوث تسونامي اعتباراً من وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وضربت أمواجاً يزيد ارتفاعها عن المتر بعض الأماكن.

وحذرت الوكالة من أن المزيد من الزلازل الكبرى قد تضرب المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتجمع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم في القاعات والمدارس والمراكز المجتمعية. وتوقفت حركة القطارات السريعة في المنطقة، لكن الخدمة عادت في بعض الأماكن. وأغلقت أجزاء من الطرق السريعة وانفجرت أنابيب المياه وانقطعت خدمة الهاتف المحمول في بعض المناطق.

سيارة محاصرة في طريق منهار جزئياً بسبب زلزال قوي بالقرب من مدينة أناميزو بمحافظة إيشيكاوا -الثلاثاء، 2 يناير 2024. Hiro Komae/AP

وتوقع خبراء الأرصاد هطول الأمطار، مما أثار مخاوف بشأن المباني والبنية التحتية المتهالكة بالفعل.

وتضم المنطقة مناطق سياحية مشهورة بالورنيش وغيرها من الحرف التقليدية، إلى جانب مواقع التراث الثقافي المخصصة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن إدارته “مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب الياباني”.

وتتعرض اليابان بشكل متكرر للزلازل بسبب موقعها على طول "حزام النار"، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.

وخلال اليوم الأخير، شهدت البلاد حوالي مائة هزة ارتدادية.