غوغل تحل نزاعا قضائيا بشأن تتبع الأشخاص في حالة "التصفح المتخفي"

بقلم: يورونيوز

تزعم الدعوى أنه عندما يدخل مستخدم إلى موقع ويب يشغل تكنولوجيا غوغل، فإن الشركة تواصل تتبع مواقع المستخدمين وزياراتهم وأنشطتهم رغم بقائهم في وضع التصفح الخاص.

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وافق عملاق التكنولوجيا الرقمية الأمريكي غوغل على تسوية دعوى بالتراضي، لتفادي محاكمة كانت ستفضي إلى إجباره بدفع 4.5 مليار يورو.

وتزعم الدعوى أن شركة التكنولوجيا المتعددة الجنسيات كانت تتجسس على الأشخاص الذين يستخدمون حالة التصفح المتخفي في متصفح كروم (الخاص بغوغل)، وتجمع بيانات شخصية، حتى وإن كان المستخدمون في وضع "التصفح الخاص".

وتفيد الدعوى الجماعية أن غوغل ضلل مستخدميه، بان جعلهم يعتقدون أنهم لن يتم تتبعهم على الإنرتنت عندما يكونون في وضع "التصفح الخاص" في متصفح كروم.

واتهم المدعون أيضا أنشطة غوغل بأنها أدت إلى معلومات غير خاضعة للمسأءلة، بشأن المستخدمين الذي اعتقدوا أنهم اتخذوا خطوات لحماية خصوصيتهم.

وما تزال التسوية التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بحاجة إلى موافقة من قاض فدرالي في الولايات المتحدة.