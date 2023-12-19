ألفابت: 700 مليون دولار لتسوية مرتبطة بمكافحة احتكار "غوغل بلاي"

بقلم: يورونيوز

وافقت مجموعة ألفابت، الشركة الأم لـ"غوغل"، على دفع 700 مليون دولار وإجراء تغييرات على متجر التطبيقات الإلكترونية الخاص بها، مع الالتزام بشروط تسوية مرتبطة بمكافحة الاحتكار جرى الإعلان عنها الإثنين.

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وكجزء من التسوية، ستجري الشركة العملاقة تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها لتقليل الحواجز التي تحول دون المنافسة للمطورين، بما يشمل قدرة التطبيقات على تقاضي أموال من المستخدمين مباشرة.

ورفعت عشرات الولايات الأميركية دعوى قضائية جماعية في تموز/يوليو 2021، اتهمت فيها غوغل بالتعسف في استخدام سلطتها على صعيد النفاذ إلى سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

في هذا الإجراء المدعوم من 37 مدعياً عاماً، اتُهمت غوغل باستخدام أساليب مانعة للمنافسة لتثبيط توزيع تطبيقات أندرويد في متاجر أخرى غير متجر "بلاي ستور"، حيث يعمل نظام الدفع الخاص بها على جمع العمولات على المعاملات.

وتم الإعلان عن التسوية في أيلول/سبتمبر، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وقالت ألفابت في بيان، يوم الإثنين، إنّ "غوغل ستدفع 630 مليون دولار في صندوق تسوية ستُوزّع أمواله لصالح المستهلكين، بحسب خطة وافق عليها" القضاء، و"70 مليون دولار في صندوق ستستخدمه الولايات".

وبات في إمكان موفري التطبيقات تقاضي أموال من مستخدميهم عبر أندرويد مباشرة.

وجاء في بيان ألفابت "بات في استطاعة مطوري التطبيقات والألعاب اعتماد خيار فوترة بديل إلى جانب نظام فوترة "غوغل بلاي" لمستخدميهم في الولايات المتحدة، الذين يمكنهم بعد ذلك اختيار الخيار الذي سيُستخدم عند إجراء عمليات شراء داخل التطبيق".

وإضافة إلى الولايات الأميركية التي رفعت القضية إلى المحكمة، انضمت جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا ومنطقتان إلى التسوية.

في الأسبوع الماضي، فازت شركة "إبيك غايمز"، المطورة للعبة "فورتنايت" الشهيرة، بمعركة قانونية كبرى في الولايات المتحدة ضد غوغل، بفضل هيئة محلفين في كاليفورنيا أبدت قناعة بأن شركة التكنولوجيا العملاقة تسيء استخدام احتكارها لسوق تطبيقات الهاتف المحمول، على حساب المطورين.

ومع ذلك، أعلنت ألفابت الإثنين أنها اعترضت على هذا الحكم واعتبرت أن نزاعها مع إبيك "لم ينته بعد".

ورفعت "إبيك غايمز" دعوى قضائية ضد غوغل وآبل في عام 2020، متهمة عملاقي التكنولوجيا بإساءة استخدام السيطرة على متاجرهما التي تبيع التطبيقات والمحتويات الرقمية الأخرى على الأجهزة المحمولة.