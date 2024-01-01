شاهد: احتفالات رأس السنة 2024 في لندن وروما وبرلين وأثينا

بقلم: يورونيوز

من روما إلى باريس وحتى أثينا، ومن بروكسل إلى أمستردام أشاع إطلاق الألعاب النارية نفسا من التفاؤل، رغم الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب في أوكرانيا، وهما من أهم الأحداث التي طغت على العام المنقضي 2023.

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تجمع آلاف المحتفلين برأس السنة الجديدة 2024 في أوروبا عند أهم المعالم المعروفة في مدنهم. وفي معظم عواصم القارة خطفت الألعاب النارية أنظار المحتفلين، وشد صوت المفرقعات أسماعهم.

ففي بريطانيا وتحت وقع دقات أجراس الساعة الشهيرة "بيغ بان"، استقبل أهالي العاصمة لندن العام الجديد، وسط أجواء احتفالية أهم ما ميزها إطلاق الألعاب النارية فوق نهر التاميز، بحضور آلاف الأشخاص.

وفي العاصمة الألمانية برلين أطلقت الألعاب النارية أيضا فوق بوابة بارندنبورغ، فأضاءت ألوانها الخاطفة للأنظار والمشعة سماء المدينة.

وفيما كانت العواصم الأوروبية تحتفل بالعام الجديد، كانت القارة الأمريكية تستعد لإطلاق استعراضها، ولكن عبر أنحاء العالم، كانت الأنظار مشدودة إلى التحديات التي تلوح في أفق عام 2024، في عالم أصبح أكثر اضطرابا وقسوة.