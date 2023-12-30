بقلم: يورونيوز

واجه الآلاف من البريطانيين صدمة بشأن خطط سفرهم، إثر إعلان شركة "يوروستار" إلغاء عدد كبير من رحلات القطارات، بعد أن غمرت مياه الأمطار نفقاً تحت الأرض.

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وكتبت مجموعة "يوروستار" على موقعها الإلكتروني: "بسبب مشكلة في البنى التحتية على الخطّ الفائق السرعة بالقرب من لندن، اضطررنا لإلغاء رحلات عدة قطارات من لندن وإليها".

وأفادت وكالة "بي إيه" البريطانية بأن رحلات القطارات أُلغيت؛ بسبب الفيضانات في أحد أنفاق نهر التايمز الواقعة بين سانت بانكراس إنترناشونال وإيبسفليت، في حين يتوقّع هطول أمطار غزيرة، وفق المصدر عينه.

ونقلت محطات التلفزيون البريطانية مشاهد طوابير لمئات من المسافرين في محطة القطارات "سانت بانكرس" الدولية في لندن حيث كان معظهم متوجها لقضاء عطلة نهاية السنة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتشهد بريطانيا تقلبات جوية كبيرة بفعل الرياح القوية التي فاقت سرعتها في بعض المناطق الشمالية 110 كيلومتر في الساعة، فيما شهدت المناطق الجنوبية هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات في عدد من القرى والوديان.