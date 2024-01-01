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كيم جونغ أون يأمر الجيش بسحق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالكامل إذا اختارتا المواجهة

الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون Copyright Korean Central News Agency/AP
بقلم:  يورونيوز
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يعتقد عديد الخبراء أن الزعيم الكوري الشمالي يعتقد على الأرجح، أن زيادة حجم ترسانته النووية سيتيح له انتزاع تنازلات من الولايات المتحدة، إذا تمت إعادة انتخاب الرئيس الامريكي الأسبق دونالد ترامب.

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أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جيش بلاده بسحق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالكامل، إذا استفزته واشنطن وسيول، وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد أن تعهد بتعزيز دفاعات بلاده، حتى تتكيف مع ما تعتبره بيونغ يانغ مواجهة حتمية غير مسبوقة بقيادة الولايات المتحدة.

 وينتظر أن يكثف كيم جونغ أون التجارب الصاروخية عام 2024، عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وخلال اجتماع الحزب الحاكم الذي عقد على امتداد خمسة أيام الأسبوع الماضي، قال كيم جونغ أون، إنه سيطلق ثلاثة أقمار اصطناعية عسكرية تجسسية أخرى، وسينتج مزيدا من المواد النووية، وسيطور مسيرات هجومية هذا العام.

المصادر الإضافية • أ ب

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