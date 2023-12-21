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كيم جونغ أون يلوح بـ "الهجوم النووي" في حال تم استفزاز بلاده

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال زعيم كوريا الشمالية إن "النشاط العسكري الحازم الذي قامت به الهيئة هذه المرة كان تفسيرا واضحا لأسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتمثلة في عدم التردد حتى في شن هجوم نووي إذا استفزها العدو بأسلحة نووية".

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نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن بلاده لن تتردد في شن هجوم نووي إذا استفزها عدو بأسلحة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مع جنود في هيئة الصواريخ التابعة للجيش وقام بتهنئتهم على أحدث اختبار تجريه بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن "النشاط العسكري الحازم الذي قامت به الهيئة هذه المرة كان تفسيرا واضحا لأسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتمثلة في عدم التردد حتى في شن هجوم نووي إذا استفزها العدو بأسلحة نووية".

تتزامن هذه التصريحات مع أسبوع حافل قالت فيه كوريا الشمالية إنها اختبرت أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الاثنين لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية في مواجهة العداء الأمريكي المتزايد.

وأصدر دبلوماسيون كبار من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أمس الأربعاء بيانا مشتركا نددوا فيه بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية في الآونة الأخيرة وحثوا بيونغ يانغ على الدخول في حوار موضوعي دون شروط مسبقة.

وقال كيم إن الاختبار أظهر قدرة الجيش العالية على التحرك والهجوم السريع، ودعا إلى بذل الجهود لتعزيز كفاءة الصاروخ القتالية، حسبما ذكرت الوكالة.

المصادر الإضافية • أ ب

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