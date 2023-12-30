تضامنا مع غزة.. المكتبة الوطنية التونسية تستضيف معرضا وثائقيا يسلط الضوء على تاريخ وثقافة فلسطين

بقلم: يورونيوز

يسلط المعرض الضوء على العلاقة التاريخية التي تجمع تونس بفلسطين، بفضل العلاقات المتميزة منذ عقود الثلاثينيات بين الشيخ عبد العزيز الثعالبي (زعيم تونسي) والشيخ أمين الحسيني، مفتي فلسطين.

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تستضيف المكتبة الوطنية التونسية معرضا وثائقيا من 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلى 6 يناير/كانون الثاني 2024، يعرض مقتنيات نادرة ووثائق تسلط الضوء على تاريخ فلسطين سواء على المستوى الوطني أو الشعبي أو التاريخي أو الثقافي، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية والوثائق النادرة.

أثناء زيارة المعرض، ستتاح أمام الزائر فرصة استكشاف وثائق نادرة تُعرض للمرة الأولى، بما في ذلك مخطوطات للعلماء البارزين مثل الإدريسي وابن الجوزي.

إضافة إلى طبعات حجرية تعود إلى أواخر القرن السادس عشر، وتوفر هذه المنشورات وجهات نظر حول فلسطين منقولة عن المستكشفين الأوروبيين الذين زاروا المنطقة منذ قرون.

وستعثر على صحف نشرت في فلسطين وتونس في النصف الأول من القرن العشرين.

يقول خالد كشير، مدير دار الكتب الوطنية إنه "بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، ومقارنة في ما يجري في فلسطين من قتل ودمار، قررنا أن ننظم هذا المعرض لإبراز مدى المفارقات والتناقضات في العالم.. سيتجدون في المعرض النسخة الأولى مطبوعة عام 49 لهذا الإعلان، وتجدون أيضا كنوزا تخرج لأول مرة".

ويضيف قائلا : "تظهر النسخ المعروضة أمامكم تراث فلسطين القديم، سواء كشعب أو كثقافة أو كأرض. إن هذه النسخ هي نسخ من مطبوعات حجرية يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر والتاسع عشر، وقد صنعت عن طريق رحالة أوروبيين زاروا الشرق وخاصة فلسطين".

يقام هذا المعرض في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حربا دامية تخوضها إسرائيل منذ حوالي 3 أشهر.

ويسلط الضوء بحسب القيمين على العلاقة التاريخية التي تجمع تونس بفلسطين، بفضل العلاقات المتميزة منذ عقود الثلاثينيات بين الشيخ عبد العزيز الثعالبي والشيخ أمين الحسيني، مفتي فلسطين.

يقول كشير "أخرجنا إلى النور جرائد فلسطينية تعود إلى أوائل القرن العشرين، أشياء ثمينة لم تكن معروفة... لنبين عراقة فلسطين من حيث التاريخ، وعراقة العلاقة بين تونس وفلسطين، وهذه الصحف التي نعرضها، وهي فلسطينية، كانت تصل إلى تونس فقط، لم يكن هناك إنترنت، ولكن كان هناك اهتمام بما يحدث في فلسطين".