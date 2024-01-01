بقلم: يورونيوز

القسام تقصف تل أبيب مع الدقائق الأولى لبداية 2024.. والجيش الإسرائيلي يقصف مناطق متفرقة في غزة

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دوت صافرات الإنذار وسط إسرائيل، فيما أعلنت كتائب القسام إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه تل أبيب وضواحيها، مع دخول الحرب على غزة يومها ال 87.

وذكرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان أنها أطلقت صواريخ من طراز (M90).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن كتائب القسام أطلقت أكثر من 20 صاروخاً على جنوب ووسط إسرائيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأشارت إلى ن منظومة القبة الحديدية اعترضت معظم الصواريخ.

آخر تطورات الحرب في غزة:

قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمناطق مختلفة من غزة

واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمناطق متفرقة في قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وطال القصف المدفعي، والجوي خانيونس ومخيم النصيرات وسط القطاع، وكذلك جباليا وحي التفاح.

وزارة الدفاع البريطانية تؤكد استعداد لندن للتحرك ضد الحوثيين

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في مقال بجريدة تلغراف إن بريطانيا لن تتردد في القيام بتحرك مباشر ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وأضاف أن المدمرة البريطانية دايموند أسقطت طائرة مسيرة يشتبه بأنها كانت تستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر خلال الأيام المنصرمة.

زوارق إسرائيلية تقصف شاطئ بحر دير البلح بعدد من القذائف المدفعية

قصفت زوارق حربية إسرائيلية شاطئ بحر دير البلح والزوايدة بعدد من القذائف المدفعية في قطاع غزة صباح هذا اليوم الاثنين.

الجيش الإسرائيلي: حماس قررت بدء عام 2024 بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، في تغريدية على وسائل التواصل الاجتماعي، إن حماس "قررت بدء عام 2024 بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل، في الوقت الذي لا يزال 129 إسرائيلياً محتجزين لدى حماس في غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "ما مِن عام سعيد، لحين عودتهم جميعاً"

بريطانيا تقول إن إيران مسؤولة عن منع هجمات الحوثي على السفن

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس للتواصل الاجتماعي "لقد أوضحت أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين"، مضيفا أن الهجمات "تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي".

إيران تحذر بريطانيا من العواقب الوخيمة للاستمرار في دعم إسرائيل

في تغريدة عبر على حسابه الرسمي على منصة إكس، قال وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان إنه أبلغ ديفيد كاميرون أن إيران تعتبر "استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وبعض الحكومات الغربية لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية، العامل الرئيسي في توسيع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة."

وأضاف أنه دعا إلى ضرورة التحرك الحاسم من قبل المجتمع الدولي كما شدد على أهمية "وقف آلة القتل وجرائم إسرائيل."

وحذر وزير الخارجية الإيراني، من "العواقب الوخيمة للاستمرار في دعم الأعمال الشريرة التي يقوم بها نظام الفصل العنصري والاحتلال في المنطقة."

كتائب القسام تبث فيديو يوثق الرشقة الصاروخية التي استهدفت بها مدينة تل أبيب ومحيطها

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة دهم بقرية بيت إيبا غرب نابلس

الصفدي يقول إن 2024 سيكون عام الموت ما لم يتم إجهاض أجندة بنيامين نتنياهو

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن عام 2024 سيكون "عام الموت"، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة والضفة.

وذكر الصفدي في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس "في 2023 أخضعت إسرائيل غزة لجرائم حرب مروعة ولم يفعل مجلس الأمن أي شيء لوقف ذلك، مؤكدا أن الحرب كشفت النظام الدولي المبتلى بالمعايير المزدوجة".

شاهد: ساحة مستشفى الشفاء تتحول إلى مقبرة جماعية لضحايا الهجمات الإسرائيلية

إسقاط مسيرة قرب قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق

قالت مصادر عسكرية عراقية إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة قرب قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.

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ويأتي ذلك بعد ساعات من إسقاط مسيرة قرب مطار إربيل شمالي العراق، حيث تتمركز قوات أمريكية وغربية أخرى.

مسيرة في رام الله دعما لقطاع غزة

شارك مئات الفلسطينيين في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض للقصف المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2023.

وجاءت المسيرة استجابة لدعوة من مجلس الطلبة والحركة الطلابية في جامعة بيرزيت في مدينة رام الله، عنوانها "لن يمر هذا العام وكأنه عامٌ طبيعي.. ولن تكون غزة وحدها".