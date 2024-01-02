شاهد: وحدة الكلاب المدربة "أوكيتس" تشارك في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

خلال عملية مشتركة مع اللواء 460 في منطقة جباليا، قام كلب يدعى باتريك بمسح الموقع قبل دخول القوات إلى المبنى.

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن كلابًا من وحدة أوكيتس، وهي وحدة الكلاب الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي، تنخرط بشكل مباشر بالحرب على قطاع غزة.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، غالبًا ما تستخدم الكلاب لمسح البنى التحتية قبل إرسال القوات البرية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الكلاب تقوم أيضًا برسم خرائط للمنازل وتحديد مواقع الأسلحة والمتفجرات، عبر تكنولوجيا الرصد الخاصة بها.

ووفق زعم الجيش، فإنه خلال عملية مشتركة مع اللواء 460 في منطقة جباليا، قام كلب يدعى باتريك بمسح الموقع قبل دخول القوات إلى المبنى.

وخلال الفحص، "اكتشف باتريك عنصرًا من حماس كان مستعدًا لنصب كمين للقوات عند المدخل وقام بتحييده"، وفق الجيش.

كما زعم الجيش أنه في عملية أخرى في منطقة الرمال، وأثناء المسح الذي أجراه كلب يدعى توي، "تم العثور على ممر يربط المبنى الذي يتواجد فيه الجنود بمبنى آخر حيث كان مسلح يجهز لكمين".