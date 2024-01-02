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شاهد: الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف عناصر حماس أثناء محاولتهم تفخيخ ساحل قطاع غزة

السفينة الإسرائيلية أثناء استهداف بعض النقاط لحماس
السفينة الإسرائيلية أثناء استهداف بعض النقاط لحماس Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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اندلع القتال في أنحاء قطاع غزة يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت إسرائيل أنها ستسحب آلاف الجنود في تحول محتمل بعيدًا عن العمليات الجوية المكثفة.

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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يوم الثلاثاء وقال إنه يظهر "القوات البحرية والبرية التابعة للجيش الإسرائيلي أثناء كشف مسلحين أثناء زرعهم عبوات ناسفة على طول ساحل قطاع غزة وداخل المجمعات المتاخمة للساحل".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "هذه العناصر خططت لتفجير هذه المتفجرات في هجمات على قوات الجيش الإسرائيلي. وفي عمليات مشتركة، استهدفت القوات البحرية والجوية والبرية التابعة للجيش الإسرائيلي عددًا من المسلحين وتم تعطيل المتفجرات".

كما زعم الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف بعض عناصر حركة حماس في العمليات وعثر على منشأة لتخزين الأسلحة".

وأضاف الجيش أنه "بعد الضربات، لوحظت انفجارات ثانوية، ما يشير إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة مخزنة داخل المجمعات المستهدفة".

واندلع القتال في أنحاء قطاع غزة يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت إسرائيل أنها ستسحب آلاف الجنود في تحول محتمل بعيدًا عن العمليات الجوية المكثفة التي دمرت أجزاء كبيرة من القطاع وشردت الكثير من سكانه.

المصادر الإضافية • أ ب

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