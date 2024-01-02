شاهد: الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري يقيمان مخيماً جديدًا للعائلات النازحة في خان يونس

بقلم: يورونيوز

يلجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى جنوب القطاع في ظل وضع إنساني متدهور، مع بقاء عدد قليل من المستشفيات العاملة في القطاع لعلاج المصابين في القتال.

اعلان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها أنشأت أول مخيم منظم بالتعاون مع نظيرتها المصرية في خان يونس لإيواء الأسر النازحة وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن هذا المخيم سيستضيف في مرحلته الأولية 300 عائلة، إضافة لفرق طبية وإسعافات أولية وإغاثية من الهلال الأحمر.

وأضافت الجمعية أنه سيتم لاحقًا توسيع الطاقة الاستيعابية للمخيم إلى 1000 خيمة، لتوفير المأوى لآلاف النازحين في جنوب غزة.

ويلجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين إلى جنوب القطاع في ظل وضع إنساني متدهور، مع بقاء عدد قليل من المستشفيات العاملة في القطاع لعلاج المصابين في القتال.

وقتل ما لا يقل عن 21978 شخصاً، معظمهم من الأطفال، في قطاع غزة منذ بدء الحرب، بحسب وزارة الصحة هناك. وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 57000 شخص.