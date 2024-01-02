أعضاء الحزب الديمقراطي الحر يختارون البقاء في ائتلاف المستشار الألماني شولتس

بقلم: يورونيوز

صوت أعضاء أصغر حزب في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، لصالح البقاء في الحكومة المضطربة، لكن النتيجة تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها التحالف المكون من ثلاثة أحزاب.

اعلان

وانضم الديمقراطيون الأحرار المؤيدون لقطاع الأعمال، والذين مالوا في العقود الأخيرة إلى اليمين، إلى ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة شولتز وحزب الخضر البيئي، وكلاهما حزبان يميلان إلى اليسار، في أواخر عام 2021.

وانخفضت معدلات تأييد الديمقراطيين الأحرار، بقيادة وزير المالية كريستيان ليندنر، بشكل حاد بسبب المشاكل الداخلية والانتخابات الرئاسية.

وتنص قواعد الحزب على وجوب إجراء الاقتراع إذا طلب 500 عضو على الأقل ذلك، وأجبر 598 عضوًاً على التصويت على البقاء في الائتلاف.

وأعلن مقر الحزب الاثنين أن الذين صوتوا اختاروا البقاء بهامش ضيق بلغ 52.2% مقابل 47.8%، مع مشاركة أقل بقليل من 40% من الأعضاء.

ولم يكن الاقتراع ملزماً ولم يعره زعماء الحزب سوى القليل من الاهتمام العام، لكن لا يزال هناك ارتياح تجاه النتيجة.

وقال فولفغانغ كوبيتشي، نائب زعيم الحزب، لراديو دويتشلاندفونك الثلاثاء: "حقيقة أن ما يقل قليلاً عن خمس أعضائنا صوتوا لصالح مغادرة (الحكومة) هو ما أشعر به أيضاً".

«لا يعني ذلك أننا جميعاً راضون عما يحدث في برلين... لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نتوقف عن الحكم، هذا يعني فقط أننا (الديمقراطيون الأحرار) يجب أن نكون أفضل وأكثر حزماً في التحالف، ونحن نعمل على ذلك الآن”.

ويشير ذلك إلى المزيد من الصعوبات المحتملة في الحكومة في عام من المقرر فيه إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي وانتخابات ثلاث ولايات.

وكانت الاختلافات السياسية بين الديمقراطيين الأحرار والخضر على وجه الخصوص مصدراً دائماً للتوتر. وقد أدى الحكم الصادر عن أعلى محكمة في ألمانيا، والذي فرض إعادة صياغة متسرعة وغير مكتملة بعد لخطط ميزانية 2024، مع زيادة الرسوم وخفض الإنفاق، إلى تفاقم المشاكل.