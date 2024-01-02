شاهد: صواريخ وطائرات مسيّرة.. روسيا تنشر فيديوهات لعملياتها في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

يظهر أحد مقاطع الفيديو مروحيات "التمساح" تطلق النار في اتجاه كراسني ليمان، بينما يُظهر مقطع آخر قاذفة صواريخ متعددة من طراز "غراد" تطلق النار في اتجاه فيربوف في زابوريجيا.

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نشرت وزارة الدفاع الروسية سلسلة من مقاطع الفيديو، اليوم الثلاثاء، تظهر ضربات مختلفة شنتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الجيش الروسي شن ضربات صاروخية وأطلق طائرات مسيرة على منشآت في مجمع صناعي عسكري أوكراني في كييف وضواحيها يصنع صواريخ وطائرات مسيرة.

وأضافت أن مستودعات الصواريخ والذخائر التي زودها بها حلفاء أوكرانيا الغربيون استهدفت أيضًا.

وقالت الوزارة: "لقد تم تحقيق هدف الضربة، وتم ضرب جميع الأهداف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو مروحيات "التمساح" تطلق النار في اتجاه كراسني ليمان، بينما يُظهر مقطع آخر قاذفة صواريخ متعددة من طراز "غراد" تطلق النار في اتجاه فيربوف في زابوريجيا، وفقًا لمنشور الوزارة على تلغرام.

وأضافت أن مدفع هاوتزر "مستا" أطلق قذائف باتجاه كوبيانسك.