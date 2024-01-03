EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مبنى سكني في رفح

آثار القصف على رفح
آثار القصف على رفح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء.

اعلان

وقال صخر النحال، الذي يعيش في المنطقة، إنه عانق أطفاله ونقلهم إلى بر الأمان بسرعة بعد أن سمع "انفجارًا كبيرًا جدًا".

وبعد ذلك، ذهب النحال لتفقد جيرانه، فوجد أن منزلهم تعرض للقصف بشكل مفاجئ "دون أي سبب"، على حد قوله.

وقال النحال: "ثم هربنا ووجدنا جثتين ملقاتين هنا ونقلناهما إلى سيارة الإسعاف".

وأدى الهجوم الجوي والبحري والبري الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 22100 شخص في غزة، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بن غفير يرد على إدانة واشنطن لتصريحاته بخصوص تهجير سكان غزة: "لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي"

فيديو: هكذا بدا المشهد في بيروت بعد اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

7 أشياء قد لا تعرفها عن ملك الدنمارك المقبل

طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني