شاهد: مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مبنى سكني في رفح

بقلم: يورونيوز

قتل 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء.

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وقال صخر النحال، الذي يعيش في المنطقة، إنه عانق أطفاله ونقلهم إلى بر الأمان بسرعة بعد أن سمع "انفجارًا كبيرًا جدًا".

وبعد ذلك، ذهب النحال لتفقد جيرانه، فوجد أن منزلهم تعرض للقصف بشكل مفاجئ "دون أي سبب"، على حد قوله.

وقال النحال: "ثم هربنا ووجدنا جثتين ملقاتين هنا ونقلناهما إلى سيارة الإسعاف".

وأدى الهجوم الجوي والبحري والبري الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 22100 شخص في غزة، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة.