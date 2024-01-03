بن غفير يرد على إدانة واشنطن لتصريحاته بخصوص تهجير سكان غزة: "لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي"

بقلم: يورونيوز

ردَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على إدانة وزارة الخارجية الأميركية لتصريحاته الداعية إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

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وقال بن غفير عبر منصة "إكس": " أقدرحقًا الولايات المتحدة، لكن مع كل الاحترام الواجب فإن إسرائيل ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي".

وأضاف: "الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، لكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل".

واعتبر بن غفير أن "هجرة مئات الآلاف من القطاع، ستسمح لسكان غلاف غزة بالعودة إلى ديارهم والعيش في أمان، وحماية جنود الجيش الإسرائيلي".

وجاءت تصريحات بن غفير بعد وقت قصير، من بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، قالت فيه إن واشنطن "ترفض التصريحات الأخيرة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الداعية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلرقد قال في بيان، إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة غير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن "هذا الخطاب تحريضي".

وشدد المتحدث الأميركي على أن واشنطن تعتبر "غزة أرضاً فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية".

والإثنين، قال بن غفير إن "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".

ونشر في تدوينة على منصة "إكس": "علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني".