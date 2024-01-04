واشنطن تخرج عائلة جندي أمريكي من غزة سرا

بقلم: يورونيوز

هذه هي أول عملية من نوعها يتم فيها سحب مواطنين أمريكيين وأفراد عائلاتهم القريبة خلال أشهر من المعارك الضارية والقصف الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع.

اعلان

في عملية إنقاذ سرية منسقة بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أخرجت والدة الجندي الأمريكي راجي سكاك وعمه فريد من قطاع غزة.

خرجت زهرة سكاك البالغة من العمر 44 عاما من غزة عشية رأس السنة، مع صهرها فريد سكاك الحامل للجنسية الأمريكية، وقد تمت العملية سرا لدواع أمنية.

وكان عبد الله سكاك، الزوج، قتل في بداية إعلان إسرائيل الحرب على غزة، عندما هربت عائلته من المبنى الذي استهدفته غارة إسرائيلية بالقصف، وأيام قليلة بعد تلك الغارة مات عبد الله سكاك.

لزهرة سكاك ثلاثة أبناء، أحدهم هو راجي البالغ من العمر 24 عاما، وهو جندي من مشاة الجيش الأمريكي. وقد جرى إخراج أفراد العائلة بتنسيق أمريكي مصري إسرائيلي، لكنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مسؤولين أمريكيين في غزة، وفق مسؤول أمريكي.

وتحدث أحد أفراد الأسرة ومحامون في الولايات المتحدة باسم عائلة سكاك، قائلين إن أفرادا من الأسرة كانوا محاصرين في مبنى محاط بمقاتلي الفصائل الفلسطينية، مع قليل من الطعام والمياه.

ولا تتوفر تفاصيل أدق بشأن العملية على الميدان، وقد نفذت بعد توجيه العائلة ومجموعات أمريكية نداءات لطلب المساعدة من اعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن نحو 300 مواطن أمريكي يتمتعون بإقامات قانونية دائمة وأفراد أسرهم بقوا في غزة، وهم معرضون لخطر القتال البري والقصف الإسرائيلي، وانتشار المجاعة والعطش في القطاع المحاصر.