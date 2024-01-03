فيديو: عودة 248 جندياً روسياً كانوا محتجزين في أوكرانيا بعد وساطة إماراتية

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عودة 248 جندياً كانوا محتجزين في أوكرانيا بعد مفاوضات "معقدة" توسطت فيها الإمارات العربية المتحدة.

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وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة لعملية مفاوضات معقدة، أعيد 248 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

ونشر النائب بالبرلمان الروسي شمسايل سارالييف فيديو على قناته الرسمية بتطبيق تلغرام يزعم أنه يظهر 75 من الجنود الروس العائدين إلى بلادهم.

وجاء في وصف الفيديو: "أعادت روسيا الاتحادية اليوم 75 عسكرياً روسياً من الأسر الأوكراني دون تبادل".

وتأتي عودة الجنود في وقت تكثف فيه موسكو من هجماتها على عدة مواقع أوكرانية منذ نهاية العام المنصرم.