بقلم: يورونيوز

قالت "قيادة عمليات حزام بغداد" في الحشد الشعبي، إنها "تزف القائد المجاهد الحاج أبو تقوى السعيدي نائب قائد عمليات حزام بغداد الذي ارتقى شهيدًا إثر عدوان أميركي غاشم".

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أدى هجوم بطائرة مُسيرة في شرق بغداد، اليوم الخميس، إلى مقتل عنصرين من الحشد الشعبي، أحدهم قيادي، بعد غارة استهدفت مقر للفصيل المقرب من إيران

وأعلنت بدورها "حركة النجباء العراقية" عن مقتل قيادي بالحشد الشعبي ومرافقه في "قصف أميركي" على مقر الدعم اللوجستي في بغداد، وأضافت أن قصف الطيران الأميركي استهدف مقر اللواء 12 بالحشد الشعبي في شارع فلسطين ببغداد. لكن واشنطن لم تتبنَ العملية.

وجاءت تلك التطورات في وقت تسود فيه المخاوف من اتساع رقعة الحرب المندلعة في قطاع غزة بعد اشتعال الجبهة اللبنانية وتحركات الحوثيين في البحر الأحمر، وقصف مقرات وقواعد أميركية في العراق وسوريا.

من جهتها، قالت "قيادة عمليات حزام بغداد" في الحشد الشعبي، إنها "تزف القائد المجاهد الحاج أبو تقوى السعيدي نائب قائد عمليات حزام بغداد الذي ارتقى شهيدًا إثر عدوان أميركي غاشم".

وتأتي هذه التطورات الأمنية، بعد سلسلة هجمات طالت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "الدولة"، وصل عددها قرابة 100 هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وبعد أيام على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.