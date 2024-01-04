مقتل إمام مسجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إثر تعرضه لإطلاق نار

بقلم: يورونيوز

قال مسؤول السلامة العمومية فريتز فراجيه إن الإمام تعرض لإطلاق النار أمام المسجد على الساعة السادسة صباحا، وأضاف قوله إن سبب هذا العنف ليس واضحا، وإنه لا يعرف بعد إذا كان الإمام نفسه مستهدفا.