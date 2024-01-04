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مقتل إمام مسجد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إثر تعرضه لإطلاق نار

مسجد محمد في نيوجيسي - الولايات المتحدة. 2024/01/03
مسجد محمد في نيوجيسي - الولايات المتحدة. 2024/01/03 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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قال مسؤول السلامة العمومية فريتز فراجيه إن الإمام تعرض لإطلاق النار أمام المسجد على الساعة السادسة صباحا، وأضاف قوله إن سبب هذا العنف ليس واضحا، وإنه لا يعرف بعد إذا كان الإمام نفسه مستهدفا.

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تعمل الشرطة الأمريكية من ولاية نيوجيرسي على تحديد هوية منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل إمام "مسجد محمد" في مدينة نوارك، أكثر مدن الولاية كثافة سكانية.

من جانبه قال حاكم ولاية نيوجيرسي فيليب مورفي إن الضحية هو الإمام حسن الشريف، فيما حث المتحدث باسم فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية لنيوجيرسي، أي شخص لديه معلومات متصلة بالعملية، أن يتصل بالشرطة.

المصادر الإضافية • أ ب

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