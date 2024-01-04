شاهد: في بيروت.. جموع غفيرة تشيع جثمان صالح العاروري

بقلم: يورونيوز

أقيمت في العاصمة اللبنانية جنازة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي اغتالته إسرائيل بمسيّرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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شُيّع في العاصمة اللبنانية بيروت جثمان صالح العاروري، القيادي البارز في حركة حماس، والذي قتل في الضاحية الجنوبية للمدينة إثر قصف بطائرة من دون طيار. وكان العاروري يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أي نائب إسماعيل هنية، والذي كان مقربا منه.

وأقام المشيعون صلاة الجنازة في مسجد الإمام علي في بيروت، ثم دفن جثمانه في مقبرة الشهداء في مخيم شاتيلا في بيروت.

وكانت مسّيرة إسرائيلية قد قصفت مساء الثلاثاء، 2 كانون الثاني / يناير مكتب حماس في بيروت، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، بينهم العاروري، بالإضافة إلى قائدين بارزين في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

ورغم أن حركة حماس أعلنت أن العاروري قتل في ضربة إسرائيلية بعد ساعات قليلة من وقوع الحادثة، إسرائيل لم تنفي أو تؤكد قيامها باغتيال العاروري.