شاهد: بعد أن أصدرت الحكم بحقه.. متهم يهاجم قاضية ويبرحها ضربًا في ولاية نيفادا

بقلم: يورونيوز

تعرضت قاضية في ولاية نيفادا الأميركية لهجوم يوم الأربعاء من قبل متهم في قضية جنائية، حيث قفز على طاولة الدفاع ومقعد القاضي، وانهال عليها بالضرب.

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تعرضت قاضية في ولاية نيفادا الأميركية لهجوم يوم الأربعاء من قبل متهم في قضية جنائية، حيث قفز على طاولة الدفاع ومقعد القاضي، وانهال عليها بالضرب.

وفي مشهد عنيف تم التقاطه بالفيديو في قاعة المحكمة، سقطت قاضية محكمة مقاطعة كلارك ماري كاي هولثوس من مقعدها على الحائط و"تعرضت لبعض الإصابات"، وفقًا لبيان صادر عن محكمة المقاطعة القضائية الثامنة بالولاية.

لكن المسؤولين قالوا إن هولثوس لم تدخل المستشفى بعد الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 11 صباحًا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس.

القاضية عقب الحادثة AP Photo

وأصيب المسؤول عن قاعة المحكمة أثناء محاولته مساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح حاد في جبهته وخلع في الكتف، وفقًا لمسؤولي المحكمة والشهود.

وهجم المتهم على القاضية بعدما أصدرت حكمها بسجنه على خلفية التلاعب ببطارية قلب أحد الأشخاص. وعندما اقترب الشرطي لتقييده، قرر مهاجمة القاضي.

عقب الشجار، تم إلقاء القبض على المتهم وسجنه في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، حيث أظهرت السجلات أنه بات يواجه اليوم عدة تهم جنائية جديدة بما في ذلك ضرب أشخاص محميين بالقانون كالقاضية وموظفي المحكمة.