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في حملة ضد الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.. تركيا توقف 56 مطلوباً لـ18 دولة بينها عربية

الشرطة التركية
الشرطة التركية Copyright Ali Unal/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 56 شخصاً من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات وغسيل أموال واتجار بالبشر.

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وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أصدرت بحق بعضهم نشرة حمراء، وهي مذكرة طلب دولية تصدرها الإنتربول بحق مطلوبين للعدالة في بلد معين لتسهيل توقيفهم عبر العالم.

وأضاف كايا في تدوينة على حسابه بمنصة إكس أن "المطلوبين من 18 دولة، هي قطر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وأذربيجان وبيلاروسيا والمغرب وفلسطين والهند وإسرائيل وإيران وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وروسيا وتركمانستان والأردن".

وجاءت التوقيفات ضمن عملية أمنية تدعى "القفص 28" جرى تنفيذها بالتزامن في 11 محافظة تركية من أصل 81، بينها إسطنبول (شمال غرب) وأنطاليا (جنوب) وإزمير (غرب)،  

والمشتبه فيهم متهمون بارتكاب جرائم قتل أو غسيل أموال أو الاتجار بالبشر والانتماء إلى منظمة إجرامية.

ويأتي اعتقال مطلوبين لدول خليجية بعد تحسن في علاقات تركيا ومجلس التعاون الخليجي، بعد أن شكّلت زيارة الرئيس التركي للإمارات وقطر والسعودية تحولاً في السياسة الخارجية التركية تجاه قوى إقليمية كانت على خصومة معها استمرت لسنوات.

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