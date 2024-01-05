توتر جديد.. بيونغ يانغ تطلق 200 قذيفة مدفعية وسيول تخلي إحدى الجزر

بقلم: يورونيوز

أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن كوريا الجنوبية أمرت اليوم الجمعة بإخلاء جزيرة يونبيونغ القريبة من حدودها مع كوريا الشمالية.

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شهدت شبه الجزيرة الكورية صباح اليوم الأحد توترًا بين سيول وبيونغ يانغ، حيث أطلقت الأخيرة عددًا من القذائف المدفعية، ما استدعى من الأولى إلى إخلاء سكان إحدى الجزر.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 من قذائف المدفعية الساحلية صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في كوريا الجنوبية وسقطت القذائف إلى الشمال من خط الحد الشمالي، والذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

إلى ذلك، أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن كوريا الجنوبية أمرت اليوم الجمعة بإخلاء جزيرة يونبيونغ القريبة من حدودها مع كوريا الشمالية.

وجاء ذلك في أعقاب تقرير في صحيفة ذكر أن الجيش الكوري الجنوبي سيستأنف تدريبات بالذخيرة الحية هناك.

وعقب الحادثة، أصدرت سيول بيانًا أكدت فيه أن "الطلقات المدفعية عمل استفزازي يجب التوقف عنه"، وحذرت من أنها "ستتخذ إجراءات مناسبة ردًّا على ذلك".