بقلم: يورونيوز

القصف الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة وبلينكن يزور إسرائيل ضمن جولة في الشرق الأوسط

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يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة مع دخول الحرب يومها ال 90، مخلفا المزيد من القتلى والجرحى والدمار.

وشهدت ليلة الأربعاء قصفا مكثفا على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفيما تركز القصف العنيف على محافظتي خان يونس ورفح جنوبا، وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بأزيد من 45 ألف صاروخ وقنبلة، زاد وزنها على 65 ألف طن.

في المقابل، اعترف الجيش الإسرائيلي بخسائر جديدة في غزة مع ازدياد حدة التوترات على جبهة جنوب لبنان مع حزب الله خاصة عقب اغتيال صالح العاروري نائب رئيس مكتب حركة حماس السياسي واثنين من قادة جناحها العسكري، كتائب القسام، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

آخر تطورات الحرب في غزة في اليوم 90:

عشرات القتلى في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 41 شخصا على الأقل جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية ومحلية قولها إن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غرب خان يونس، ومحيط مستشفى ناصر، وعدة منازل تؤوي نازحين.

العدل الدولية.. عقد أولى جلسات محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في 11 يناير

حددت محكمة العدل الدولية موعدا لأولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، يوم 11 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يبدأ جولته بالشرق الأوسط

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم الخميس جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل إسرائيل.

وتحدث بايدن هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، حيث يعمل لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس في القطاع.

الولايات المتحدة الأمريكية: اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية "لا أساس له"

اعتبر البيت الأبيض مساء الأربعاء أن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة "لا أساس لها".

السعودية تندد بدعوة وزيرين إسرائيليين إلى تهجير سكان غزة

نددت السعودية، بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، الداعية إلى تهجير سكان غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

مقتل إمام مسجد بالرصاص خارج مسجد بولاية نيوجيرسي الأمريكية

قتل إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.

وبحسب الادعاء العام فإنه لا يوجد دليل حتى اللحظة على أن مقتل الإمام، الذي يدعى حسن شريف، جريمة ذات دوافع متحيزة.

استقالة مسؤول أمريكي احتجاجا على تعامل بايدن مع الحرب في غزة

استقال المسؤول البارز في وزارة التعليم الأمريكية طارق حبش يوم الأربعاء، معللا قراره بتعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب في غزة.

وقال حبش، المساعد الخاص في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات التابع لوزارة التعليم، في رسالة إلى وزير التعليم ميغيل كاردونا: "لا أستطيع أن أبقى صامتا بينما تغض إدارة بايدن الطرف عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

كما أصدر 17 من العاملين في حملة بايدن الانتخابية تحذيرا في رسالة لا تذكر أسماء نشرت على موقع ميديوم من أن بايدن قد يخسر الناخبين بسبب هذه القضية، إضافة إلى دعوة الرئيس إلى وقف إطلاق النار في غزة.

كاميرون: يجب عمل المزيد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن هناك "المزيد مما يجب عمله لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

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وأضاف كاميرون أن "على إسرائيل السماح بدخول إمدادات أكبر بكثير إلى القطاع من أجل تقليص خطر الجوع وتفشي الأمراض".