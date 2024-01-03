شاهد: مدينة من الخيام.. هكذا تحولت رفح إلى ملجأ لآلاف النازحين في غزة

بقلم: يورونيوز

أظهرت اللقطات التي التقطتها طائرات من دون طيار يوم الإثنين مخيمات واسعة تضم آلاف الخيام والأكواخ المؤقتة المقامة في رفح.

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أظهرت صور التقطتها طائرات من دون طيار آلاف الخيام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث اضطر عشرات الآلاف من النازحين من المنطقة الشمالية والوسطى إلى الفرار منها.

وتقع مدينة رفح، بجوار الحدود مع مصر، في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لجأ الناس إليها هربًا من الحرب الإسرائيلية.

وأظهرت اللقطات التي التقطتها طائرات من دون طيار يوم الإثنين مخيمات واسعة تضم آلاف الخيام والأكواخ المؤقتة المقامة في رفح.

ومع الوافدين الجدد، أصبحت البلدة والمنطقة المحيطة بها مكتظة الآن بحوالي 850 ألف شخص، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد السكان الطبيعي، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

وتتركز الحملة الإسرائيلية الآخذة في التوسع في غزة، والتي دمرت فعلًا معظم مناطق الشمال، على مخيمات اللاجئين في البريج والنصيرات والمغازي في وسط غزة، حيث قامت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية بتسوية المباني بالأرض.

ولكن القتال لم يهدأ في الشمال، كما تحولت مدينة خان يونس في الجنوب، حيث تعتقد إسرائيل أن قادة حماس يختبئون، إلى ساحة معركة مشتعلة.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 21900 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة.