شاهد: أربعة قتلى وعشرات الجرحى في حادث تصادم قطارين في إندونيسيا

بقلم: يورونيوز

اصطدم قطار سريع للمسافات الطويلة بقطار ركاب صباح اليوم الجمعة في جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا، مما أدى إلى وفاة أربعة من أفراد الطاقم.

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في الساعة 6:03 صباحا بالتوقيت المحلي، اصطدم قطار سريع للمسافات الطويلة متجها إلى باندونغ من سورابايا، ثاني أكبر مدينة في الجزيرة، بقطار ركاب قادم من محطة هوربوجور متجها إلى بادالارانغ. وكان على متن القطار السريع 287 راكبا، في حين كان على متن قطار الركاب 191 راكبا.

وقُتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد طاقم كلا القطارين، وهم مضيف وحارس أمن في القطار السريع، والسائق ومساعده من قطار الركاب، وفقًا للمتحدث باسم شرطة جاوة الغربية إبراهيم تومبو.

وتظهر لقطات من وسائل الإعلام انقلاب عدة عربات من كلا القطارين. حتى أن إحدى العربات سقطت في حقل أرز قريب. وحاول الركاب المذعورون الخروج من القطارات في حين كان الناس يقفون في حقول الأرز ويصرخون وسط الحادث.

واعتذرت المتحدثة باسم وزارة النقل أديتا إيراواتي عن الحادث وقالت إنه قيد التحقيق.

وقال إيراواتي: "سيخضع هذا الحادث لمزيد من الفحص حتى لا يتكرر حادث مماثل مرة أخرى في المستقبل".

وحوادث القطارات شائعة في شبكة السكك الحديدية القديمة في إندونيسيا، خاصة عند المعابر.