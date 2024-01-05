EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: المياه تغمر المنازل بعد الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من المملكة المتحدة

الفيضانات في المملكة المتحدة
الفيضانات في المملكة المتحدة Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

حذر الخبراء من أن تأثير المياه وفيضانات الأنهار سيظل "كبيرًا" في أجزاء من إنجلترا بعد هطول الأمطار الغزيرة.

اعلان

تسببت الفيضانات التي تشهدها المملكة المتحدة بحالة من الفوضى، تزامنًا مع إخلاء مئات المنازل بعد أن غمرتها المياه.

ويستمر منسوب الأنهار في الارتفاع بعد هطول أمطار غزيرة خلال ليل الخميس، مع إجلاء المئات في نوتنغهامشير وغلوستر وشرق لندن.

ولا يزال هناك أكثر من 300 تحذير من الفيضانات سارية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، حيث تعاني أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة من انقطاع التيار الكهربائي وتعطل حركة الطيران.

كما حذر الخبراء من أن تأثير المياه وفيضانات الأنهار سيظل "كبيرًا" في أجزاء من إنجلترا بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وستستمر الأمطار بالهطول حتى الجمعة، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، ومن المرجح أن تؤثر على أجزاء من جنوب غرب وشرق إنجلترا وويلز ومناطق في اسكتلندا.

وبلغ أعلى إجمالي هطول للأمطار يوم الخميس بمعدل 35.2 ملم في أوتربورن في هامبشاير، مع معدل يتراوح بين 20 و30 ملم في معظم المقاطعات الجنوبية في إنجلترا.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من الاضطراب الناجم عن الرياح القوية والأمطار الناجمة عن العاصفة هينك، والتي تركت الأرض مشبعة وأكثر عرضة للفيضانات.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مسيّرات ومدفعية ومروحيات.. الجيش الروسي ينشر مشاهد لما قال إنها عمليات ضد القوات الأوكرانية

شاهد: في غزة... الأهالي يبكون أطفالهم الذين قتلتهم غارة إسرائيلية

مثقفون وفنانون إسرائيليون يوقعون بياناً يرفض "تجريد أهل غزة من الإنسانية"

الشتاء فيضانات - سيول بريطانيا