شاهد: أوسلو تكتسي حلة بيضاء مع تساقط كثيف للثلوج.. ودرجة الحرارة تبلغ 30 تحت الصفر

بقلم: يورونيوز

انخفضت درجات الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر اليوم السبت، في العاصمة النرويجية أوسلو، مع تسجيل 31.1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت شمال العاصمة.

اعلان

وتضرب موجة صقيع غير مسبوقة شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43,6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد الأربعاء وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر كانون الثاني/يناير على أراضيها.

شهدت النرويج أدنى درجة حرارة في تاريخها ليل الجمعة السبت، تجاوزت 30 درجة مئوية تحت الصفر بالعاصمة أوسلو. وتضرب موجة صقيع غير مسبوقة شمال أوروبا مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43،6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد يوم الأربعاء.

وتسبب ذلك في انقطاع الكهرباء على آلاف المنازل، لكن تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن البرد الشديد في أقصى شمال أوروبا بنهاية الأسبوع، بينما قد يستمر في أقصى الجنوب حتى بداية الأسبوع المقبل​​.

ويشير خبراء الأرصاد إلى أن شتاء 2024 يُعد من أكثر الشتاءات تطرفاً من حيث الظواهر الجوية​​. ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أبرد من المعدل في عدة مناطق مع تساقط الثلوج، وتحذيرات من انهيارات ثلجية.