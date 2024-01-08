لأول مرة منذ نصف قرن "ناسا" تطلق مركبة فضائية للهبوط على سطح القمر

بقلم: يورونيوز

تعد عملية الإطلاق إيذانا بانطلاق الشركات الخاصة في سباق نحو الفضاء، من أجل القيام بتوفير طلبات لوكالة الفضاء الأمريكية وعملاء آخرين.

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لأول مرة منذ نصف قرن، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مركبة فضائية، يتوقع أن تهبط على سطح القمر بعد نحو ستة أسابيع.

وحملت مركبة الهبوط التابعة لشركة "أستروبوتيك تكنولوجي" على متن صاروخ "فولكان" الجديد، التابع لشركة "يونايتد لانتش أليانس".

وأطلق "فولكان" فجرا من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا، ومن المتوقع أن تكون محاولة الهبوط على سطح القمر يوم 23 شباط/فبراير المقبل.

وتهدف شركة بيتسبورغ أن تكون أول شركة تجارية خاصة تهبط بنجاح على سطح القمر، وهو أمر لم تحققه سوى أربع دول.