بقلم: يورونيوز

كثفت إسرائيل هجماتها على خانيونس ومخيم المغازي وسط قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ93.

وشن الجيش الإسرائيلي هجمات مكثفة وحزام ناري على أحياء وسط قطاع غزة، موقعًا العديد من القتلى.

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وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، قتلى منذ السابع من أكتوبر - تشرين الأول 22 ألفا و722 فلسطينيا و58 ألفا و166 مصابا.

أليكم آخر تطورات الحرب في غزة

إيران تعلن اعتقال 32 شخصا للاشتباه بصلتهم في تفجيري كرمان

أعلن المدعي العام في محافظة كرمان الإيرانية مهدي بخشي عن إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية تفجيرات كرمان.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، إن المعتقلين يخضعون للتحقيق.

وكشف المدعي العام عن العثور على 16 عبوة ناسفة في المحافظة قبل اجراء مراسم الذكرى السنوية الرابعة لمقتل قاسم سليماني.

مقتل إسرائيلي في إطلاق نار شمال رام الله

قتل مستوطن إسرائيلي على طريق يربط رام الله بنابلس في إطلاق نار على سيارته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار.

مقتل 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وخانيونس

قالت وكالة وفا الفلسطينية إن نحو 16 فلسطينيا قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي قصف منزلا في خانيونس يأوي عددا كبيرا من النازحين، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 50 آخرين بجروح.

كما قتل 4 فلسطينيين في قصف للطيران الإسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع.

مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة أربعة آخرين في جنين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مجندة من الوحدة الخاصة من حرس الحدود في الاشتباكات التي شهدتها جنين فجر اليوم.

كما تم الإعلان عن إصابة 4 من حرس الحدود في المدينة بعد انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق.

واقتحمت قوة إسرائيلية المدينة واشتبكت مع فلسطينيين.

مقتل 6 فلسطينيين في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ستة فلسطينيين فجر اليوم الأحد، بعد قصف إسرائيلي قرب دوار الشهداء جنوبي مدينة جنين.

واقتحمت قوة إسرائيلية المدينة الليلة الماضية، واندلعت العديد مع المواجهات في مناطق مختلفة مع المدينة.

بلينكن يصل إلى الأردن في ثالث محطات جولته الإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن وصل إلى الأردن في ثالث محطات جولته الإقليمية، قادماً من تركيا واليونان.

وقبيل توجهه إلى الأردن، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "تركز بشدة على منع اتساع رقعة الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف "نبحث عن ما يمكننا فعله لتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين في غزة"، كما اعتبر أن "من المهم جداً ضمان الأمن في شمال إسرائيل"، في إشارة إلى التوترات على الحدود مع لبنان.