شاهد: إيران تبث مقطعاً مصوراً للحظة الانفجار الثاني الذي هزّ كرمان

بقلم: يورونيوز

بثت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت متأخر من يوم السبت، لقطات مصورة تقول إنها تُظهر الانفجار الثاني الذي وقع في محافظة كرمان جنوبي إيران.

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ووقع يوم الأربعاء انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، استهدفا حشوداً في محافظة كرمان جنوبي إيران كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية.

وفي حين أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الحادث، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية يوم أمس 11 شخصاً للاشتباه في تورطهم في الهجوم الذي أدى إلى مقتل 89 شخصاً، ليكون الأشد دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 45 عاماً.

ووسط دعوات بالانتقام، توعّد كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقائد الحرس الثوري حسين سلامي بالانتقام. وقال حسين سلامي في إشارة إلى تنظيم "داعش": "إذا كنتم رجالاً فقاتلونا، سنجدكم أينما كنتم"، مكرراً بأن داعش هي صناعة أمريكية.