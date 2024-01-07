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طهاة في صنعاء يعدّون أطول سندويشة زنجر لدعم الأطفال المصابين بالسرطان

يوجد في اليمن الآلاف من مرضى السرطان مع خروج نصف المستشفيات عن الخدمة
يوجد في اليمن الآلاف من مرضى السرطان مع خروج نصف المستشفيات عن الخدمة Copyright Hani Mohammed/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعدّ طهاة في صنعاء شطيرة زنجر بطول عدة أمتار كجزء من مبادرة لجمع الأموال لمرضى السرطان.

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جلس الأطفال المصابين بالسرطان يشاهدون الطهاة وهم يعدّون الشطيرة الضخمة.

ستذهب الأموال التي تجمع من هذا الحدث إلى دعم هذه الشريحة في بلد يعاني من كوارث إنسانية كبيرة.

أطلق المبادرة رئيس مجلس إدارة مطاعم المعلم في اليمن، الذي أراد دعم شريحة الأطفال المصابين بالسرطان وتوفير العلاج والرعاية لهم.

لكن المنظمون لم يستطيعوا إدراجها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لعدم وجود ممثلين عن الموسوعة في الحدث.

حملت المبادرة التي ضمت أيضًا سوقًا شعبية اسم "قلبي معكم.

وقالت نرمين القرشامي، وهي طبيبة مشاركة في المبادرة، إن هذا الحدث يأتي في وقت مهم لأن مرضى السرطان يكافحون حاليا من أجل التشخيص والحصول على الدواء.

يوجد في اليمن الآلاف من مرضى السرطان، يعيشون في واقع صعب جدًا، حيث نصف المستشفيات خرجت عن الخدمة أو دمرت بالكامل بسبب الحرب.

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اليمن سرطان صنعاء أطفال موسوعة غينيس للأرقام القياسية