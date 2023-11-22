EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: أطفال من غزة من مصابي السرطان علقوا بمستشفى في القدس منذ بدء الحرب

الطفلة سما المصابة بالسرطان وجدتها
الطفلة سما المصابة بالسرطان وجدتها Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أدى نشوب الحرب المفاجئ إلى تقطع السبل بين أطفال من غزة من المصابين بمرض السرطان في مستشفى بالقدس الشرقية وذويهم وعائلاتهم في القطاع.

اعلان

وتوجه عدد من أولئك الأطفال بصحبة أمهاتهم من قطاع غزة للعلاج بمستشفى أوغوستا فيكتوريا في القدس، إلا أن الحرب القائمة أدت إلى عدم تمكنهم من العودة أو زيارة بقية عائلاتهم لهم.

وقالت حنان أبو كلوب، وهي جدة الطفلة سما المصابة بالسرطان بعد ان توجهتا إلى القدس للعلاج، إنها تتواصل مع ابنها وعائلتها في غزة عبر الهاتف على الرغم من الانقطاع المتكرر للاتصالات بالقطاع.

مي جنينة وولدها علي
مي جنينة وولدها عليEBU

وتضيف: "حاولت الاتصال بهم أمس واليوم ولكن لا يوجد إرسال".

وتقول مي جنينة، التي صاحبت ابنها علي لتلقي جلسات العلاج الكيماوي، إنها تسمع أصوات القنابل كلما تحدثت إلى زوجها في غزة عبر الهاتف.

وتعبر مي عن قلقها البالغ إزاء أوضاع زوجها وابنتها تحت القصف المستمر في غزة قائلة: "إما أن نعيش معاً أو نموت معاً. لن أتمكن من تحمل خبر وفاة زوجي أو أطفالي".

وتضيف: "لا أعلم. في بعض الأحيان أعتقد أنني لن أراهم مرة أخرى. وفي أحيان أخرى أكون أكثر تفاؤلاً وأحيان أخرى أشعر بالاكتئاب".

وحذر مدير المستشفى من أن الأطفال المرضى يواجهون خطر الموت بسبب نقص الأدوية بما فيها أبسط مسكنات الآلام.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاقا في غزة

شاهد: البابا فرنسيس يجتمع بفلسطينيين وأقارب رهائن محتجزين في غزة

نزحوا من شمال غزة.. مقتل عائلتين في قصف إسرائيلي على جنوب القطاع

إسرائيل سرطان قطاع غزة أطفال فلسطين