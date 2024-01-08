وسط نقص الغذاء في كوريا الشمالية.. كيم يزور مزرعة دواجن برفقة ابنته ويدعو لزيادة الإنتاج

بقلم: يورونيوز

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون زار يوم الأحد مزرعة دواجن مع ابنته ودعا إلى زيادة إنتاج الدواجن بهدف تحقيق تحسين جوهري في مستوى حياة الشعب.

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ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية (KCNA) صوراً للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته أثناء جولتهما في مزرعة كوانغتشون للدجاج في إقليم هوانغهيه الشمالي الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً.

ومنذ عدة سنوات، تعاني كوريا الشمالية من نقص في الغذاء وفشلت الدولة الآسيوية في تأمين الكمية الكافية من الطعام لمواطنيها، مما أدى إلى وفاة العديد منهم جوعاً.

تأتي هذه الزيارة بعد إعلان كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد أطلقت السبت أكثر من 60 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها، وقد تم إطلاق أكثر من 200 قذيفة مماثلة في المنطقة في اليوم السابق.

هذا، وأعلنت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية، التي تشغل منصبًا رفيعًا في حزب العمال الحاكم، في بيان نشرته يوم الأحد، أن الجيش الكوري الشمالي سيقوم بإطلاق "وابل من النيران" فورًا في حالة حدوث أي استفزاز.

ولفت كيم خلال زيارته إلى أن البلاد، تسعى إلى بناء مزرعة أخرى في بيونغ يانغ خلال العام الحالي.