بعد توقيفهم من قبل السلطات المكسيكية.. ألفا مهاجر يتابعون سيرهم نحو الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

كانت المجموعة جزءًا من قافلة أكبر تضم حوالي 6 آلاف شخص انطلقت عشية عيد الميلاد من تاباتشولا.

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استأنف حوالي ألفي مهاجر رحلتهم عبر جنوب المكسيك سيرًا على الأقدام، اليوم الإثنين، بعد أيام من تعرض قافلتهم للإيقاف من قبل السلطات في البلاد.

واتهم المهاجرون الحكومة المكسيكية بخداعهم من خلال عدم تزويدهم بالوثائق اللازمة حتى يتمكنوا من العبور بحرية عبر البلاد.

وكانت المجموعة جزءًا من قافلة أكبر تضم حوالي 6 آلاف شخص انطلقت عشية عيد الميلاد (24 كانون الأول / ديسمبر) من تاباتشولا.

ويطالب الدبلوماسيون الأميركيون المكسيك بأن تتبنى إجراءات جديدة للسيطرة على الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يحاولون عبور البلاد.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير، قامت السلطات بتوقيف المجموعة، ووافق بعض المهاجرين طوعاً على نقلهم إلى مرافق هجرة مختلفة لمعالجة قضاياهم، فيما قرر القسم الآخر الاستمرار في المسار نحو الشمال.