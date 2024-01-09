بقلم: يورونيوز

تعيين غابريال أتال رئيسا للحكومة في فرنسا

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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلّف وزير التربية السابق غابرييل أتال بتشكيل الحكومة، بعد استقالة إليزابيت بورن.

وفي أول تعليق له على الموضوع، أكد أتال أنه "سيبقى دائمًا إلى جانب قطاع التعليم"، بعد أن كان وزيرًا للتربية في حكومة بورن.

وسيكون أتال أصغر رئيس للحكومة في تاريخ فرنسا، حيث يبلغ من العمر 34 عامًا.

من جهته، انتقد زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشان التعيين وقال إن "أتال سيكون متحدثًا رسميًا لماكرون، لأن منصب رئيس الحكومة اختفى في فرنسا، فرئيس الجمهورية يسيطر على كل السلطات".

وولد غابرييل أتال في 16 آذار/ مارس 1989 في كلامار بالقرب من باريس. كان والده إيف أتال محامياً ثم منتج أفلام. تعمل والدته ماري دي كوريس في شركة إنتاج، ولديه ثلاث شقيقات وشقيق صغير بالتبني.

كان شغوفًا بالسياسة في وقت مبكر جدًا، ومنذ سنوات دراسته الثانوية شن حملة ضد مبادرة الحكومة لتعديل قانون العمل آنذاك.

أصبح عضوًا في الحزب الاشتراكي في عام 2006، وشارك في ترشيح سيغولين رويال لانتخابات 2007 الرئاسية، أثناء دراسته في معهد الدراسات السياسية في باريس، الذي حصل منه عام 2012 على درجة الماجستير في الشؤون العامة.