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لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة.. قمة أردنية مصرية فلسطينية في مدينة العقبة

الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين
الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين Copyright Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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تُعقد قمة ثلاثية بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء في مدينة العقبة.

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وبحسب الديوان الأردني، تهدف القمة إلى بحث التطورات "الخطيرة" في القطاع ومستجدات الضفة الغربية، كما تعد جزءًا من "جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع".

ولم يلتق عاهل الأردن عباس خلال الحرب على غزة سوى مرة واحدة، كانت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بعد 4 أيام من بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، إلا أنه التقى بالرئيس المصري 4 مرات.

وأعلن الأردن ومصر أكثر من مرة تشاركهما بالموقف إزاء عملية تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، حيث اعتبرها السيسي "خطًا أحمرًا" كما هو الحال بالنسبة للملك عبد الله الثاني، لكن المملكة أضافت أيضًا على لسان عدد من مسؤوليها أن أي محاولات في هذا الشأن ستكون بمثابة "إعلان حرب".

وتعقد القمة الثلاثية في العقبة بعد أيام من زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للأردن وبينما يستعد للتوجه إلى مصر، ضمن جولة بدأها الجمعة الماضية بتركيا وشملت أيضًا كل من قطر، والسعودية، والإمارات، وإسرائيل.

المصادر الإضافية • وكالة الأنباء الأردنية

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