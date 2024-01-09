في قرار تاريخي.. حظر استهلاك لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية

بقلم: يورونيوز

ينص مشروع القانون على منع ذبح الكلاب ومنع تربيتها بغرض الاتجار بلحومها لأجل الاستهلاك البشري، ابتداءا من سنة 2027، وسيعاقب القانون كل مخالف بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

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بأغلبية 208 أصوات، تبنى برلمان كوريا الجنوبية تشريعا تاريخيا يحظر استهلاك لحوم الكلاب، التي تعد ممارسة يعود تاريخها لقرون طويلة.

ووافقت الجمعية الوطنية على تمرير النص التشريعي، الذي سيصبح قانونا نافذا بمجرد موافقة الحكومة وتوقيع رئيس البلاد يون سوك يول عليه. وسيعد هذا الإجراء شكليا، بما أن حكومة يول تدعم الحظر.

وكانت الجهود الرامية إلى حظر استهلاك لحوم الكلاب واجهت مقاومة شرسة، من جانب المزارعين وأطراف أخرى في البلاد تعمل في صناعة لحوم الكلاب، التي بدأ عددها يتضاءل. وأظهر استطلاع حديث للرأي أن معظم سكان كوريا الجنوبية لم يعودوا يأكلون لحم الكلاب.