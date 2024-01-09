بلينكن يلتقي هرتسوغ في تل أبيب ولقاء مرتقب يجمعه بنتنياهو

بقلم: يورونيوز

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب يوم الثلاثاء، في إطار محاولته منع الحرب بين إسرائيل وحماس من التحول إلى صراع أوسع.

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وأجرى بلينكن محادثات في دول الخليج والأردن خلال اليومين الماضيين. وتحدث هرتسوغ عن القضية أمام محكمة العدل الدولية، حيث تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة هذا الأسبوع النظر في مزاعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال هرتسوغ: "لا يوجد شيء أكثر فظاعة ومنافاة للعقل من هذا الادعاء. في الواقع، يدعو أعداءنا، حماس، في ميثاقهم إلى تدمير وإبادة دولة إسرائيل، الدولة القومية الوحيدة للشعب اليهودي".

وتقول إسرائيل إنها تتصرف دفاعا عن النفس بعد أن قتل مئات المسلحين بقيادة حماس 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجزوا 250 شخصا كرهائن وأسرى خلال هجومها يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتحدث بلينكن عن لقاء مع عائلات الرهائن ومناقشة ما أسماه "الطريق إلى الأمام" في العلاقات في الشرق الأوسط بمجرد انتهاء الحرب.

وقد قُتل أكثر من 23 ألف فلسطيني - حوالي ثلثيهم من النساء والأطفال - وأصيب أكثر من 58 ألفًا منذ بدء الحرب.

أدى الهجوم الإسرائيلي إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة، وتشريد ما يقرب من 85٪ من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وترك ربع سكانه يواجهون المجاعة.