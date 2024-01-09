شاهد: مهرجان النحت على الجليد يجذب السياح إلى روسيا في عيد الميلاد

بقلم: يورونيوز

يحتفل المشاركون هذا العام بالكيميائي ديمتري مندلييف والحارس الشهير ليف ياشين والكاتبين نيكولاي غوغول وألكسندر بوشكين.

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في الأيام الأولى من شهر كانون الثاني/ يناير، يأتي النحاتون من جميع أنحاء روسيا إلى يكاترينبرغ وسط جنوبي البلاد، لإظهار مهاراتهم وإسعاد سكان المدينة وزوارها بهذا الفن.

وقالت إيلينا ياروسلافسكايا، التي أتت إلى يكاترينبرغ من مدينة أستراخان الجنوبية: "في كل مرة، يكون الأمر رائعًا". من جهتها، أكدت الزائرة مارينا أوليكر أن "هؤلاء الفنانين يتركون انطباعًا لطيفًا ويعطون مزاجًا احتفاليًا لسكان المدينة والضيوف مثلي".

20 موضوعًا للنحت

هذه هي النسخة الثامنة عشر لمهرجان "نجمة بيت لحم"، ويكون لدى النحاتين 20 موضوعًا للاختيار من بينها، وهي تتعلق بتاريخ وثقافة روسيا والعلوم والرياضة.

ويحتفل المشاركون هذا العام بالكيميائي ديمتري مندلييف والحارس الشهير ليف ياشين والكاتبين نيكولاي غوغول وألكسندر بوشكين.

ولكن الموضوع الرئيسي يبقى دائمًا عيد الميلاد، وهذا هو مهرجان النحت على الجليد الوحيد في روسيا المخصص لعيد الميلاد والذي يجذب المشاركين. وتحتفل روسيا بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي الأرثوذكسي في السابع من كانون الثاني / يناير.

يشارك هذا العام 24 فريقًا من مدن مختلفة من جميع أنحاء روسيا، ويشمل نحاتين محترفين ومبتدئين.

ولكل شخص 6 أيام للعمل من 2 إلى 7 كانون الثاني/ يناير، حيث يتم استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، من المناشير إلى الأزاميل الصغيرة.

وعادة ما تبقى المنحوتات حتى الربيع عندما يذوبها الطقس الدافئ.