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شاهد: لأول مرة في أوكرانيا.. شجرة ميلاد مصنوعة من القذائف الفارغة لجمع التبرعات للجيش

شجرة معدنية لعيد الميلاد في أوكرانيا
شجرة معدنية لعيد الميلاد في أوكرانيا Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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قام المتطوع بتثبيت صندوق تبرعات على الشجرة ودون عليه معلومات حساب البنك وكل ما يلزم للتبرع لصالح الجيش الأوكراني.

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في أوكرانيا، أقام أحد المتطوعين شجرة فريدة من نوعها تعكس الحقيقة التي يعيشها الشعب الأوكراني منذ حوالي عامين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح. 

يقول الشاب إنه قام بنصب الشجرة في وسط منطقة روجيشتشيه في فولين بشمال غرب أوكرانيا، باستخدام قذائف مدفعية بقطر 122 ملم وأنابيب من قاذفات قنابل مضادة للدبابات.

وأضاف أنه جمع القذائف من المنطقة الحدودية. وأنه قرر القيام بهذه الخطوة بهدف جذب انتباه السكان إلى الوضع الحالي للحرب واحتياجات الجنود الذين يقاتلون في الجبهات.

وأضاف أن أحد أصدقائه، وهو يعمل كلحام (يعمل في صهر المواد) قام بتجميع الأجزاء لتركيب الشجرة.

ثم، قام المتطوع بتثبيت صندوق تبرعات على الشجرة ودون عليه معلومات حساب البنك وكل ما يلزم للتبرع لصالح الجيش الأوكراني.

وأشار إلى أنه تم جمع ما يقرب من 360 يورو بعد يوم واحد من وضع الصندوق في الشارع، وهو ما يعادل أكثر من 15 ألف هريفنيا.

وستظل الشجرة في المكان طوال فترة الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة.

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