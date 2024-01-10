مهددًا بإبادتها.. زعيم كوريا الشمالية: سيول هي عدونا الرئيسي

بقلم: يورونيوز

قال كيم: "إذا تجرأت كوريا الجنوبية على استخدام القوة العسكرية ضدنا، فلن نتردد في إبادتها بكل الوسائل".

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وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كوريا الجنوبية بأنها "عدونا الرئيسي"، وهدد بإبادتها، في تصعيد لخطابه ضد سيول والولايات المتحدة قبل انتخاباتهما هذا العام.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم الأربعاء إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال جولات تفقدية لمصانع الذخيرة في كوريا الشمالية هذا الأسبوع.

وأضاف أن أولوية كوريا الشمالية في علاقاتها مع سيول "هي تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس والردع في الحرب النووية في المقام الأول"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال كيم: "إذا تجرأت كوريا الجنوبية على استخدام القوة العسكرية ضدنا، فلن نتردد في إبادتها بكل الوسائل".

وأظهرت سلسلة من الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية كيم وهو يرتدي زيين مختلفين، ويقف مع المسؤولين في منشآت كبيرة محاطة بمركبات إطلاق صواريخ.

ونشرت الصور في وقت مبكر من يوم الأربعاء، لكن التقرير قال إن زيارات كيم تمت يومي 8 و9 كانون الثاني/ يناير.