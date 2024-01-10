شاهد: حماس تشيد بموقف جنوب إفريقيا "الشجاع والتاريخي" لمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية

بقلم: يورونيوز

أشاد أسامة حمدان، القيادي في حماس، خلال مؤتمر صحفي في بيروت بموقف جنوب إفريقيا والذي وصفه "بالتاريخي والشجاع والمشرف".

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وقال حمدان "إننا نرحّب ونقدر مواقف كافة الدول التي دعمت الموقف التاريخي والشجاع والمشرف لجمهورية جنوب أفريقيا في رفع هذه الدعوى ضد الاحتلال النازي. ونطالب محكمة العدل الدولية بعدم الاستسلام للضغوط والقمع".

وطالب حمدان تلك الهيئة القضائية الأممية بعدم "الاستسلام لضغوط" الإدارة الأمريكية التي تمارسها واشنطن لوقف الدعوى القانونية بحسب رأيه.

"الأسرى لن يعودوا أحياء إلا بعد التوقف الكامل عن اطلاق النار"

وشدد حمدان، أنّ "أسرى العدو لن يعودوا ما لم يستجب لشروط المقاومة، وأوّلها وقف العدوان" بشكل كامل وأضاف أنّ "العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه".

وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت ملفاً قانونياً يضم 84 صفحة، في 29 من شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي بدعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وستخصص الجلسة الأولى، هذا الخميس في لاهاي لسماع الدعوى من قبل جنوب أفريقيا وفي اليوم الثاني سماع إسرائيل ثم ترفع الجلسة للبت في الإجراءات المتوقعة اتخاذها في المستقبل.