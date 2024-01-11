بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 23357 شخصًا و59410 جرحى.

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تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ97 على التوالي، مع تجدد القصف على أنحاء متفرقة من القطاع موقعًا مزيدًا من الضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء.

ولأكثر من مرة، استهدف الجيش الإسرائيلي مركبات ومقرات تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وللمؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة وفا الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 23357 شخصًا و59410 جرحى، مشيرة إلى "ارتكاب الجيش الإسرائيلي 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 147 شهيدًا و243 جريحًا خلال الساعات الـ 24 الماضية"، وفق البيان.

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

هيئة بريطانية تعلن عن "حادثة" بحرية قبالة ميناء صحار العماني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، تلقيها تقريرًا عن حادثة على بعد 50 ميلًا بحريًا شرق ميناء صحار العماني.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس": "تلقينا تقريرًا عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا شرق ميناء صحار العماني"، دون تفاصيل.

وأوضحت أن "السلطات تحقق في الحادثة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ودعت الهيئة البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر" وإبلاغها بأي أنشطة "مشبوهة".

الجيش الإسرائيلي: نخوض بغزة قتالًا معقدًا سبقه استعداد منظم

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، إن جنوده يخوضون في غزة قتالًا "في منطقة معقدة فوق وتحت الأرض"، مع "عدو استعد منذ فترة طويلة بشكل منظم"، حسب قوله.

جاء ذلك في مقطع مصور بثه حساب الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس"، خلال لقاء هاليفي بعدد من الجنود والضباط الذين يقاتلون بقطاع غزة.

وقال هاليفي: "نخوض قتالًا في منطقة معقدة، فوق الأرض وتحت الأرض، مع عدو (المقاتلون الفلسطينيون) استعد قبل وقت طويل للدفاع، بشكل منظم".

وتابع: "يوجد سكان، والكثير من المنازل، ما يجعل المنطقة معقدة جدًا لخوض قتال فيها"، حسب قوله.

نتنياهو: ليس لدينا نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن يكون لتل أبيب نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين، مناقضا بذلك تصريحات سابقة له بهذا الخصوص.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة باللغة الإنجليزية، بثها عبر حسابه على منصة "إكس": "أريد أن أوضح بعض النقاط، ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".

وتابع: "إسرائيل تحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين"، مضيفا بزعمه "نفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".

ومضى نتنياهو في كلمته التي تأتي قبل ساعات من جلسة لمحكمة العدل العليا لبحث اتهام إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بغزة: "يبذل الجيش الإسرائيلي قصارى جهده لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين مجددًا وسط اشتباكات مسلحة

جدد الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، اقتحاماته لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة أبرزها جنين (شمال).

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، وسمع أصوات تفجيرات في عدة أحياء.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفجير عبوة محلية الصنع في القوات آليات عسكرية إسرائيلية في الحي الشرقي من جنين.

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الحوثيون: قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية

قال محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثي في اليمن اليوم الخميس إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية".

وكتب على منصة إكس أن "الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".

وأضاف محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر منصة إكس "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل".

وطالب في المقابل "مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأمريكي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".