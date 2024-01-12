بقلم: يورونيوز

يستمر القصف الإسرائيلي على القطاع، في ظل خشية من توسع الحرب بعد الضربات الأمريكية البريطانية ضد مواقع للحوثيين في اليمن.

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يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، وبالأخص على مناطق في دير البلح وسط القطاع. وتقول وسائل إعلام فلسطينية إن القصف المدفعي استمر أيضا على الأجزاء الجنوبية والغربية في خانيونس جنوبي القطاع، وكذلك على مخيميْ البريح والمغازي وبلدة الزوايدة في ظل استمرار الاشتباكات مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية.

وأوقع القصف الإسرائيلي الخميس المئات بين قتلى وجرحى.

وحسب وكالات الإعلام الفلسطينية، فاقمت الأمطار والأجواء الشتوية الباردة معاناة مئات آلاف النازحين، متسببة في إغراق خيامهم.

تطورات اليوم السابق

في ما يلي متابعة لآخر التطورات:

جلسة إحاطة بشأن غزة في مجلس الأمن مساء الجمعة

يعقد مجلس الأمن الدولي عصر الجمعة (حسب توقيت نيويورك) جلسة بناء على طلب من الجزائر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وبالأخص في غزة. وكانت الجزائر قد طلبت هذا الاجتماع لمناقشة التهجير القسري الذي يهدد سكان قطاع غزة. ومن المتوقع أن يقوم بالإحاطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث والأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس.