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غارات أمريكية بريطانية تستهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن

طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تستعد للانطلاق من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69) أثناء عمليات الطيران في البحر الأحمر
طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تستعد للانطلاق من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN 69) أثناء عمليات الطيران في البحر الأحمر Copyright Kaitlin Watt/U.S. Navy via AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت قناة "المسيرة" اليمنية، أن منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن تعرضت لهجوم بغارتين من قبل "عدوان أمريكي بريطاني".

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يأتي ذلك، بعد إعلان القيادة الوسطى الأمريكية عن تدمير صاروخ مضاد للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر فجر يوم السبت.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على موقع "إكس"، أن "الصاروخ كان يشكل تهديدًا قريبًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. تم توجيه الضربة عند الساعة 3:45 صباحًا بالتوقيت المحلي (0045 بتوقيت غرينتش) يوم السبت".

وأكد الجيش الأمريكي، أن صاروخا مضادا للسفن قد تم إطلاقه من قبل جماعة أنصار الله، ألحق أضرارا بناقلة نفط في خليج عدن يوم الجمعة.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أعلن استهداف سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ. وأشار سريع إلى أن الإصابة كانت مباشرة، وأدت إلى احتراق سفينة النفط.

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