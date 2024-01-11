معرض "الإلكترونيات الاستهلاكية" لعام 2024.. تعرّف على أبرز الابتكارات التكنولوجية في العالم

بقلم: يورونيوز

من الصحة إلى عالم السيارات، تنافست الشركات بالنماذج الأولية والإعلانات عن الآلات التي تخدم البشر والتي أصبحت أكثر تطورًا من أي وقت مضى.

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انطلق الثلاثاء معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2024 (CES) في لاس فيغاس، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 130 ألف شخص عبر أبوابه التي ستغلق يوم غد الجمعة.

وفي هذا المؤتمر التكنولوجيي السنوي، تتباهى الشركات من جميع أنحاء العالم بأحدث تقنياتها وابتكاراتها في مختلف المجالات.

ومن الصحة إلى عالم السيارات، تنافست الشركات بالنماذج الأولية والإعلانات عن الآلات التي تخدم البشر والتي أصبحت أكثر تطورًا من أي وقت مضى.

إليكم أبرز الابتكارات التكنولوجية التي كُشف الستار عنها:

مجفف شعر لوريال الذي يستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء

طورت شركة لوريال مجفف شعر يستخدم مزيجًا من ضوء الأشعة تحت الحمراء والهواء، على عكس القضبان الحرارية التقليدية، والهدف هو تجفيف الشعر بشكل أسرع.

وقال جيف بالوش من شركة لوريال: "لقد ابتكرنا طريقة جديدة تمامًا للتفكير في كيفية استخدام مجفف الشعر".

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2024 Joe Buglewicz/Copyright 2022 The AP

وأضاف: "تواجد الأشعة تحت الحمراء لا يمنح سرعة في التسخين وحسب، بل يجعل الشعر أكثر نعومة بنسبة 59%".

وأوضحت شركة مستحضرات التجميل أن جهاز AirLight Pro يستخدم طاقة أقل بنسبة تصل إلى 31% مقارنة بمجففات الشعر التقليدية.

ويمكن التحكم في الجهاز المحمول باستخدام أحد التطبيقات عندما يرغب المستخدمون في تغيير إعدادات درجة الحرارة.

خدمة ركن السيارات الآلية من BMW

دعت شركة صناعة السيارات الألمانية BMW الزوار لتجربة سيارتها الاختبارية الجديدة BMW iX خلال المعرض.

وتتضمن إحدى ميزات هذه السيارة الجديدة خدمة ركن السيارات بطريقة آلية وعن بعد، وبالتالي لم يعد من الضروري التواجد داخل السيارة لركنها.

ولفتت شركة BMW إلى أن التكنولوجيا الأساسية لهذا الابتكار يمكن استخدامها لكل من نظام القيادة الذاتية ونظام ركن السيارات الذي يتم التحكم فيهما عن بعد.

سيارة التاكسي الجوي من هيونداي

عرضت شركة سوبرنال، وهي شركة التاكسي الجوي التابعة لمجموعة هيونداي موتور، سيارة الأجرة الهوائية الجديدة، والمصممة للسفر اليومي للركاب بأسعار معقولة.

وتم تصميم مركبة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية التي تتسع لأربعة ركاب لتطير بسرعة 193 كم/ ساعة على ارتفاع 457 مترًا.

وقال جايون شين، رئيس الشركة: "الجمال فيها هو أنها تعمل بالبطارية. لذا، لا يوجد انبعاثات".

وأوضح أنه من المقرر أن تدخل السيارة الطائرة السوق بحلول عام 2028، لاستكمال تطويرها وجعلها أكثر أمانًا.

شاشات قابلة للطي من سامسونغ

أعلنت شركة سامسونغ خلال فعاليات الاحتفال عن أحدث شاشات OLED القابلة للطي، والتي أصبحت أكثر تطورًا من أي وقت مضى.

ونجح الابتكار الجديد في اجتياز مجموعة من الاختبارات، بدءًا من الطي في درجات حرارة مرتفعة وحتى التعرض لصدمات قوية.

وأوضح مدير التسويق في الشركة شيراج شاه "أننا تمكنا من تطوير قدرة تحمل هذه الشاشات، وتمكن الابتكار الجديد من الصمود بمختلف درجات الحرارة، إضافة لاختبارات السقوط من مسافة مرتفعة".