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شاهد: مظاهرة داعمة لفلسطين وأخرى مؤيدة لتل أبيب أمام محكمة العدل مع انطلاق جلسات محاكمة إسرائيل

متظاهر يرفع لافتة تدعم فلسطين أمام محكمة العدل في لاهاي
متظاهر يرفع لافتة تدعم فلسطين أمام محكمة العدل في لاهاي Copyright Patrick Post/Copyright 2024
بقلم:  يورونيوز
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من المرجح أن تستمر القضية التي انطلقت أولى جلساتها الخميس وتنتهي يوم غد الجمعة، لسنوات.

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احتشد عشرات المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل وآخرين مؤيدين للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تزامناً مع انطلاق جلسات محاكمة إسرائيل بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حربها الدامية التي بدأت قبل 4 أشهر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني.

ورفع المتظاهرون الإسرائيليون الأعلام الإسرائيلية، وهتفوا شعارات داعمة للدولة العبرية. وحمل بعضهم لافتات تندد بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وتطالب بإطلاق سراح الأسرى.

في المقلب الآخر، رفع العشرات الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات "تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين".

وتأتي هذه المحاكمة في وقت أعلنت فيه شرطة العاصمة البريطانية، والمعروفة أيضاً باسم "سكوتلاند يارد"، بالتحقيق في مزاعم ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة النظر في تصرفات إسرائيل في ضوء اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.

ومن المرجح أن تستمر القضية التي انطلقت أولى جلساتها الخميس وتنتهي يوم غد الجمعة، لسنوات.

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